Mám teenagera, který mi nedovolí zestárnout, říká o dceři Žilková

Kdy začala Kordula Stropnická vnímat, že její maminkou je slavná herečka? Pociťuje od mámy podporu v tom, co dělá? Dbala Veronika Žilková vždy na to, aby její děti v životě dosáhly pomyslného maxima? Doufá Veronika v to, že po své mamince podědila i dlouhověkost? Co drzého od Korduly občas slýchává?

