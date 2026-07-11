Manželka mi otevřela oči. Svět jsem vnímal z machoidního pohledu, přiznává Petr Jákl
11. 7. 2026 0:06 Společnost | Filmové Vary - univerzál
Manželka mi otevřela oči. Svět jsem vnímal z machoidního pohledu, přiznává Petr Jákl. Zamrzelo Petra, že ho na zahajovacím červeném koberci „zazdili“ moderátoři? Na jakých projektech pracuje? Zahraje si občas stále před kamerou a jakým rádcem mu je maželka Romana?
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Manželka mi otevřela oči. Svět jsem vnímal z machoidního pohledu, přiznává Petr Jákl
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