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Manželka mi otevřela oči. Svět jsem vnímal z machoidního pohledu, přiznává Petr Jákl

Společnost | Filmové Vary - univerzál
Manželka mi otevřela oči. Svět jsem vnímal z machoidního pohledu, přiznává Petr Jákl. Zamrzelo Petra, že ho na zahajovacím červeném koberci „zazdili“ moderátoři? Na jakých projektech pracuje? Zahraje si občas stále před kamerou a jakým rádcem mu je maželka Romana?
video: rena, iDNES.tv
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