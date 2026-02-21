Manžel má v sobě stavebnici a srůstá. Držíme se v dobrém i zlém, říká Goščíková o zranění Janáka
21. 2. 2026 10:20 Společnost
Manžel na retngenu vypadá jako stavebnice Merkur, jsme na cestě srůstání, říká Romana Goščíková, ředitelka Divadla RB o manželovi Karlu Janákovi, který si na lyžích zlámal obě ruce. Jak doma zvládají náročnou situaci? Jaký krizový management musela Romana spustit? Jaké pro ni bylo poprvé na snowboardu ve Špindlerově Mlýně s ansámblem muzikálu Snowboarďáci?
