Eben a Kostková končí po 20 letech s moderováním StarDance
14. 9. 2026 12:22 Společnost
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na tiskové konferenci, kde Česká televize představovala aktuální ročník soutěže.
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