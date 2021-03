VIDEO: Marek Ztracený šel do sebe! Piana teď může stěhovat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Marek Ztracený šel do sebe! Piana teď může stěhovat

Jeden z nejznámějších českých zpěváků Marek Ztracený využil zrušené koncerty po svém. Místo O2 arény tráví čas ve své domácí posilovně a je to na něm vidět. Jeho paže jsou k nepoznání a k příspěvku na sociálních sítích připsal „Když už na mě doma musí Marcelka díky lockdownu koukat non stop - den co den, tak ať ji ten pohled alespoň trochu baví“.

video: IG/marekztraceny