Nejtěžší bylo Hance v jejích posledních dnech lhát, říká Margita o Zagorové

Je to pět týdnů, co odešla zpěvačka Hana Zagorová (†75), se kterou žil její muž Štefan Margita (66) třicet let. Pěvec nyní promluvil o posledních dnech manželky, které strávila v nemocnici. Přiznal také, že nejtěžší pro něj tehdy bylo, když jí musel lhát o jejím zdravotním stavu.

video: Showtime/CNN Prima News