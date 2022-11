VIDEO: S ní nás bavil svět. Režisérka Marie Poledňáková a její nejlepší filmy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Marie Poledňáková se narodila 7. září 1941 ve Strakonicích. Chtěla studovat chemii, ale kvůli nevyhovujícímu kádrovému profilu se na školu nemohla dostat. Prošla několika dělnickými profesemi, pracovala například jako svářečka ve výrobním družstvu NAPAKO (nástrojáři – pasíři – kovotlačitelé). Pod dívčím příjmením Jandová vyhrála coby nadšená tanečnice soutěž Miss Charleston. Když s ní přišel udělat rozhovor o deset let starší šéf Reduty, muzikolog Ivan Poledňák, vyústila jejich vzájemná přitažlivost ve známost a později ve sňatek. Díky manželovi se začala seznamovat s lidmi z umělecké branže a scénarista Jaroslav Dietl jí nabídl, zda by nechtěla pracovat v televizi jako asistentka scény. Do ČST nastoupila v roce 1961, o rok později se jí narodil syn Petr. Začala studovat režii na DAMU, kterou dokončila roku 1970. V roce 1977 natočila svůj první autorský televizní film Jak vytrhnout velrybě stoličku, který měl velký úspěch. Jeden z dalších jejích filmů – S tebou mě baví svět (1982) – se stal v roce 1998 v anketě diváků Veselohrou století. V devadesátých letech od filmu odešla a vyzkoušela si podnikání. Vlastnila nakladatelství a stála u zrodu televize Premiéra, která byla předchůdkyní TV Prima. V letech 2006 až 2012 se vrátila k režii a natočila filmy Jak se krotí krokodýli, Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel.

