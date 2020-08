VIDEO: Marie Retková o turnaji s Navrátilovou: Já jsem omdlela! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hlasatelka Marie Retková zavzpomínala na odhlašování pořadu Branky, body, sekundy, při kterém nebyla schopná otevřít pusu. Co zákeřného se stalo? Maruška se také svěřila, jaké myšlenky jí pochodovaly hlavou během nejtěžších chvil jejího života, nebo co jí do života přinesl tenisový turnaj, během kterého si vylosovala lísteček Retková - Navrátilová.

video: rena, iDNES.tv