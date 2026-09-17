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Marika a lasery? Promotér pobavil novináře

Společnost
Slovenská, nebo jak ona sama říká „československá“, zpěvačka Marika Gombitová přijela do Prahy, aby pozvala fanoušky na svůj říjnový koncert do O2 areny. Její tým ve čtvrtek prozradil, že jako hosté na akci vystoupí například Daniel Hůlka nebo Kamila Nývltová.
video: iDNES.tv
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