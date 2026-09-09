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Marta Jandová bojuje s bolestí. StarDance jí dává pořádně zabrat

Společnost
Marta Jandová se naplno připravuje na čtrnáctou řadu StarDance. Náročné taneční tréninky už se podle fotografií, které zpěvačka zveřejnila na sociálních sítích, podepisují na jejím těle. Před zrcadlem v tanečním sále ukázala část odhaleného těla s tejpovacími páskami. A jako obvykle si z celé situace udělala legraci.
video: Instagram/@marta.jandova
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