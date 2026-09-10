Martin Kocián se na oslavě třicetin opět připojí ke skupině Lunetic
10. 9. 2026 17:00 Společnost
Skupina Lunetic chystá na 2. říjen letošního roku výroční koncert v O2 universu a alespoň na pár chvil se fanouškům představí v původní čtyřčlenné sestavě. Bývalý člen Martin Kocián přijal pozvání být u oslav 30. narozenin kapely jako host.
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