Zpěvačka Martina Pártlová je z dovolené na Bali zpět už tři týdny, ale na svém cestovatelském instagramovém profilu příspěvky od moře stále přidává. Na posledním z nich Martina pózuje na fotografii. Když zjistí, že je to celou dobu video prohlásí, že to „nebude sexy“. A ono to sexy je! Podívejte se, jak si zpěvačka užila dovolenou, na které by se s ní rozhodně nikdo nenudil.

video: cestovka. partlovka