Mat213 o dědovi Ringo Čechovi: Máma z něj dostala pásový opar
27. 8. 2026 8:00 Společnost | FameCzech
Mat213 patří k výrazným tvářím současné české hudební scény, sám sebe ale za klasického hudebníka tak úplně nepovažuje. Ve FameCzech promluvil o tvorbě, vztazích, rodině i slavném dědovi Františku Ringo Čechovi. A překvapivě přiznal, že jeho největším životním cílem není další hit.
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