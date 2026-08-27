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Mat213 o dědovi Ringo Čechovi: Máma z něj dostala pásový opar

Společnost | FameCzech
Mat213 patří k výrazným tvářím současné české hudební scény, sám sebe ale za klasického hudebníka tak úplně nepovažuje. Ve FameCzech promluvil o tvorbě, vztazích, rodině i slavném dědovi Františku Ringo Čechovi. A překvapivě přiznal, že jeho největším životním cílem není další hit.
video: iDNES.tv
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