VIDEO: Mateřství mě baví, ale nemám potřebu o něm psát, říká Eva Střihavková

Eva Střihavková je spisovatelka, která právě vydává knihu Opička na gumě. Co se stane, že se dcera z muzikantské rodiny stane spisovatelkou? Co říká na literární počiny své dcery zpěvák Kamil Střihavka? Jak se Evě povedlo propojit rodinu Kollera a Střihavky? Co říká o mateřství a jeho přenosu na papír?

