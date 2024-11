VIDEO: Maximum je všechno, co dokážeme, říká o StarDance Oskar Hes Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jedeme na na maximum. To je všechno, co dokážem, říkají o StarDance Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková. Ve kterých momentech musí tanečnice svého hereckého svěřence krotit? Jak se Oskar vnitřně vypořádává s očekáváními, která k němu společnost může míti? Co říká taneční pár o podpoře a chvále?

video: rena, iDNES.tv