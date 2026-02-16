Hvězda Stranger Things Maya Hawke se vdala za Christiana Lee Hutsona

Společnost
Dcera hollywoodských hvězd Umy Thurmanové a Ethana Hawka se na Valentýna vdala. Herečka, kterou si fanoušci oblíbili v seriálu Stranger Things, Maya Hawke (27), si vzala muzikanta Christiana Lee Hutsona (35). Na svatbě v New Yorku nechyběla k velké radosti fanoušků ani většina Mayiných seriálových kolegů.
video: X/@mayahawkebrasil
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:59

Pod historickým komínem vyrůstá moderní centrum
Domácí
16. 2. 2026 12:34
00:22

Hvězda Stranger Things Maya Hawke se vdala za Christiana Lee Hutsona
Společnost
16. 2. 2026 12:02
01:25

Lovci pedofilů nachytali i policistu. Za svádění nezletilé k sexu čelí stíhání
Zahraniční
16. 2. 2026 11:32
01:24

ČD obnovují spoj, o kterém zpívá Ivan Mládek
Domácí
16. 2. 2026 11:12
00:48

Raper Maniak nahrává nové album STREAM TAPE živě před zraky diváků
Domácí
16. 2. 2026 11:08
37:37

INDUSTRIAL: Lukáš Taneček - celý záznam
Domácí
16. 2. 2026 11:00
00:30

Dopadení kradeného vozu Audi Q5
Krimi
16. 2. 2026 10:56
00:51

Jakub Vágner je dvojnásobným otcem
Společnost
16. 2. 2026 10:54
00:51

Strážníci vytáhli z ledové vody psa i jeho zachránce
Krimi
16. 2. 2026 10:52
00:24

Tachov nastavil nová pravidla pro parkování v centru
Domácí
16. 2. 2026 10:34
00:32

Orlando Bloom má novou lásku, švýcarskou modelku
Společnost
16. 2. 2026 10:34
01:24

Turek: Nový ministr bude dělat, co mi na očích uvidí
Domácí
16. 2. 2026 10:34
01:07

Kim Čong-un otevřel bytovou čtvrť pro rodiny padlých vojáků
Zahraniční
16. 2. 2026 10:26
27:09

Sinolog: Likvidace generála ukazuje na boj o moc v Pekingu. Mladí pochybují o straně
Rozstřel
16. 2. 2026 10:00
00:31

Výbuch ohňostroje v Číně si vyžádal osm mrtvých, dva lidé jsou zranění
Zahraniční
16. 2. 2026 9:38
00:45

Hromadná nehoda uzavřela D8 u Prahy. Srazilo se tam jedenáct aut
Domácí
16. 2. 2026 9:34
00:34

Nevídaná oprava mostu. Dělníci pracují jen v noci
Domácí
16. 2. 2026 9:34
00:30

Největší útok, jaký ruská oblast zažila. Ukrajinci ponořili Brjansk do tmy
Zahraniční
16. 2. 2026 9:20
00:22

Smrt dikátorovi! Lidé v Teheránu provolávali z oken i střech protirežimní hesla
Zahraniční
16. 2. 2026 7:32
00:24

V Olomouci by opět mohl ožít legendární U-klub
Domácí
16. 2. 2026 4:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.