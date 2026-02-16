Hvězda Stranger Things Maya Hawke se vdala za Christiana Lee Hutsona
16. 2. 2026 12:02 Společnost
Dcera hollywoodských hvězd Umy Thurmanové a Ethana Hawka se na Valentýna vdala. Herečka, kterou si fanoušci oblíbili v seriálu Stranger Things, Maya Hawke (27), si vzala muzikanta Christiana Lee Hutsona (35). Na svatbě v New Yorku nechyběla k velké radosti fanoušků ani většina Mayiných seriálových kolegů.
