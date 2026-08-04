Meghan Markle slaví 45. narozeniny. Jak se v průběhu let měnil její šatník
4. 8. 2026 0:06 Společnost
Meghan Markle slaví 45. narozeniny. Během let se proměnil nejen její život, ale i módní styl. Od ležérních outfitů hollywoodské herečky se postupně přesunula k elegantním modelům vévodkyně ze Sussexu a dnes sází na minimalistickou, luxusní módu.
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Meghan Markle slaví 45. narozeniny. Jak se v průběhu let měnil její šatník
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