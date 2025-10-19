Na Mejdanu s Impulsem hvězdy odtajnily své rituály

Společnost
Vyprodaná O2 aréna plná největších českých hvězd, konfety a obří show. Tak vypadal další ročník Českého mejdanu s Impulsem 2025. Na pódiu zazářil Marek Ztracený, Xindl X, Michal David, kapela Jelen, ale i Olga Lounová, která se zhostila role moderátorky i zpěvačky. Jaké plány umělci chystají a jak se připravují na každý koncert? Nejen to se dozvíte v reportáži pro iDNES.tv.
video: iDNES.tv
