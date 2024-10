VIDEO: Podprsenky pro No Name a dortíky pro Queenie a Lenny. Jaké jsou výslužky interpretů? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podprsenky pro No Name a dortíky pro Queenie a Lenny. Jaké jsou výslužky interpretů?

Český mejdan s Impulsem rozsvítili Mirai, Queenie či obě Lenky Filipové Mirai na na akci Český mejdan s Impulsem. Před kamerou iDnes.tv jsme vyzpovídali Lenny Filipovou, kapely No Name a Queenie nebo moderátora Vlastu Korce. Co poslouchali v roce 1999, kdy začínálo rádio Impuls? Jaké dárky a výslužky často dostávají od fanoušků?

video: rena, iDNES.tv