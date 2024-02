VIDEO: Měním se. Nejsem extrovertní exhibicionista, říká zpěvák Pavel Callta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Měním se. Nejsem extrovertní exhibicionista, říká zpěvák Pavel Callta

Jaký život momentálně žije zpěvák Pavel Callta? Co ho vedlu k distancu od sociálních sítí? Jaké změny na sobě pozoruje? Co prozradí ze svého vztahového života? Co chystá pro své fanoušky a co si přeje sám pro sebe?

video: rena, iDNES.tv