Keitel si na červeném koberci zatančil. V Thermalu je i Eisenberg a Gyllenhaalová
3. 7. 2026 18:34 Společnost
V Karlových Varech začal úvodním hudebním vystoupením Annet X 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Dorazily na něj největší české herecké hvězdy. Ze zahraničních hvězd se jako první ukázal Harvey Keitel. Následoval ho jeho mladší kolega Jesse Eisenberg, který si na mikrofon pochvaloval, že jej festival pozval. Stejná slova pronesla i Maggie Gyllenhaalová a i ona se na delší čas zastavila u podpisuchtivých diváků.
01:16
Dustin Hoffman převzal v Karlových Varech Křišťálový glóbus za celoživotní přínos filmu
Společnost3. 7. 2026 20:34
00:41
Turecko odhalilo mezinárodní podvodnickou síť. Z Istanbulu s pomocí AI cílila na Evropany
Zahraniční3. 7. 2026 19:32
01:01
Móda z Varů: Celebrity na červeném koberci vsadily na eleganci i odvážné modely
Společnost3. 7. 2026 18:58
06:45
Keitel si na červeném koberci zatančil. V Thermalu je i Eisenberg a Gyllenhaalová
Společnost3. 7. 2026 18:34
03:26
Ani na jednu minutu mě nenapadlo, že bych ty peníze nevrátil, tvrdí obžalovaný promotér
Krimi3. 7. 2026 16:20
00:22
Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Domácí3. 7. 2026 16:18
00:32
Demolice obchodního centra Letná v Bystrci začala
Domácí3. 7. 2026 16:08
00:19
Záchranáři oživují ženu na jezeře Most
Domácí3. 7. 2026 15:24
00:16
Hladinu řeky Bíliny u Ústí nad Labem pokryla hustá bílá pěna
Krimi3. 7. 2026 15:16
29:03
ROZHOVARY: Dustin Hoffman byl Bartoškův vysněný host, prozrazují šéfové festivalu
Domácí3. 7. 2026 15:00
00:23
U ruské benzínky se táhla několikakilometrová fronta
Zahraniční3. 7. 2026 14:34
01:13
Procházka v kopřivách. Podstoupil očistný rituál
Sport3. 7. 2026 14:34
00:51
V Blansku ladí turbínu pro přeměnu Orlíku
Domácí3. 7. 2026 14:30
01:11
Nový bulharský premiér zasahuje: Sofie nepodpoří další sankce EU proti Rusku
Zahraniční3. 7. 2026 14:26
00:41
Čelní srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Krimi3. 7. 2026 12:14
00:35
Vás poslouchat ve střízlivém stavu, to nejde, řekl poslanec ANO Růžička
Domácí3. 7. 2026 12:10
03:44
Šťastný odmítl zákaz alkoholu ve Sněmovně
Domácí3. 7. 2026 11:22
Následující videa
00:35
Skončila s kouřením a alkoholem. Cruzová září i po padesátce
00:52
Třiadvacetiletá miss Skarlent Rodríguezová zemřela při zemětřesení
03:55
Vztah je jako květina. Je třeba se starat a nenechávat jej na volnoběh, míní Táňa Pauhofová
00:48