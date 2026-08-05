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Michael Douglas se pochlubil jedinou dcerou. Carys vyrostla do krásy

Společnost
Michael Douglas (81) se po delší době ukázal ve společnosti s dcerou Carys Zeta Douglasovou (23). Hollywoodská legenda převzala ve městě Palma de Mallorca ocenění pro ambasadora ostrova. Americký herec titul získal za dlouholetou propagaci španělského ostrova, který považuje za svůj druhý domov.
video: Reuters
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