Připomeňte si šílenství, které provázelo návštěvu zpěváka Michaela Jacksona v Praze v září 1996
3. 9. 2026 9:00 Společnost
Přesně před třiceti lety – 3. září 1996 – začala v Praze několikadenní davová hysterie vyvolaná příletem amerického zpěváka Michaela Jacksona. Koncertu na Letné, který byl úvodem jeho světového turné, se zúčastnilo až 150 tisíc lidí z celé Evropy. Davy fanoušků čekaly na Jacksona na letišti, obléhaly hotel nebo ho doprovázely při prohlídce Prahy.
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Připomeňte si šílenství, které provázelo návštěvu zpěváka Michaela Jacksona v Praze v září 1996
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