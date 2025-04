VIDEO: Film Minecraft jde do kin, podívejte se na trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Film Minecraft jde do kin, podívejte se na trailer

Vítejte ve světě Minecraft, kde je vaše schopnost tvořit a vyrábět klíčem k přežití! Nesourodá banda čtyř přátel, mezi které patří Garret Garrison přezdívaný Popelář, Henry, Natalie a Dawn se potýká s všednodenními problémy, když tu je to zčistajasna protáhne záhadným portálem do Overworldu: bizarního, krychloidního a zázračného světa, který žije z ryzí představivosti. Aby se parta dostala domů, bude muset pochopit pravidla nové říše (a uchránit ji před rušivými elementy, mezi které patří Vepříci a Zombíci) a podniknout magickou pouť ve společnosti nečekaného experta na craftování Steva. Hravé dobrodružství přinutí všech pět přátel projevit kuráž a předvést jedinečné tvůrčí schopnosti, což je i to, co by jim mělo pomoci uspět i ve skutečném světě.

video: Vertical Entertainment