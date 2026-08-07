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Minnie Driverová měla vážnou nehodu. Jsem ráda, že žiju, říká herečka

Společnost
Anglická herečka Minnie Driverová (56) vyděsila fanoušky. Na sociálních sítích zveřejnila video ze svého londýnského domova. Na krku má ortézu a promluvila o nehodě, která se jí stala během pobytu v Paříži.
video: ig / @driverminnie
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