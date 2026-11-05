Miranda Kerrová drží dietu kvůli zdraví, z jídelníčku vyřadila vejce
5. 11. 2026 10:54 Společnost
Australská modelka Miranda Kerrová (43) se svěřila se svou dietou, díky níž si udržuje štíhlou postavu, ale hlavně zmírňuje své zdravotní obtíže. Kerrová se musela vzdát vajíček, místo toho do jídelníčku zařadila maso z bizona a dalších zvířat.
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Miranda Kerrová drží dietu kvůli zdraví, z jídelníčku vyřadila vejce
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