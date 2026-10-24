Mirek je moje největší láska. Máma ho adoruje celou dobu, přiznává Agáta Hanychová
24. 10. 2026 0:06 Společnost
Mirek Dopita je moje největší láska. Máma ho adoruje celou dobu, přiznává Agáta Hanychová. Kdy si uvědomila, že právě on je ten pravý? Ulevilo se mamince Veronice Žilkové, když se s otcem syna Kryšpína dala znovu dohromady? V jakém ohledu vzhlíží Agáta ke své mámě? Prožívá se svými dětmi Halloween?
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Mirek je moje největší láska. Máma ho adoruje celou dobu, přiznává Agáta Hanychová
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