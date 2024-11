VIDEO: Mirka, Linda, Štěpánka a Sabina: Známe krásky, které zabojují o srdce českého Bachelora Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mirka, Linda, Štěpánka nebo Sabina. Krásky, které zabojují o srdce českého Bachelora v nové reality show na TV Nova. Na co budou účinkující v boji o srdce atraktivního Bachelora sázet? Co by jim mohlo nasbírat plusové body? Romantická show o cestě za osudovou láskou The Bachelor již brzy i na našich televizních obrazovkách.

video: rena, iDNES.tv