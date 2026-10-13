Mirka Spáčilová slaví sedmdesátku, gratulují jí přední režiséři i herci
13. 10. 2026 12:00 Společnost
Naši přední režiséři i herci natočili pro Mirku Spáčilovou osobní blahopřání k jejím sedmdesátinám. Osobně míněné zdravice od osobností českého filmu, jejichž kariéry recenze naší kritičky doprovázejí, si můžete pustit ve videu. Přispěli Jiří Strach, Zdeněk Zelenka, Ondřej Vetchý, Petr Zelenka či Jan Hřebejk a přidávají se tak ke gratulacím od redakcí iDNES.cz a MF DNES.
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