Krásná tenistka chce hrát grandslamy. Seznamte se

Seznamte se s dost možná nejkrásnější teniskou světa Susan Giovanardiovou! Je jí dvacet let a už si stihla vysloužit přezdívku novodobá Sophia Lorenová. Vloni se dostala do finále soutěže Miss Italia, nyní chce však zaujmout zejména hraním tenisu. Její cíl?: „Dostat se do první světové stovky a hrát grandslamy.“ Minimálně dle svého instagramu trénování nepodceňuje.

video: IG/susannagiovanardi