Missky ukázaly sexy těla v bikinách. Letos je silný ročník, říká ředitelka soutěže

Dvanáct soutěžících dívek se utkalo na soustředění v Rakouských termálních lázních o postup do finálové desítky Miss Czech Republic. Během pobytu se uskutečnila Best in swimsuit challenge, kde se u dívek hodnotila nejen postava, ale i chůze a projev. Deset dívek nyní čeká soustředění na Zanzibaru a následné finále, které se bude konat ve Forum Karlín již v květnu.

