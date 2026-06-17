Miss Universe Česko je Sophia Maria Osako
17. 6. 2026 0:50 Společnost
Modelka s česko-japonskými kořeny Sophia Maria Osako (21) se před třemi lety stala Miss Grand v soutěži Miss Czech Republic a nyní uspěla i v konkurenční soutěži krásy Miss Universe Česko Sama Dolceho. Po Vietnamu tak bude Českou republiku reprezentovat znovu, tentokrát v Portoriku.
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Miss Universe Česko je Sophia Maria Osako
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