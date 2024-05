VIDEO: Místo modelingu reklamka. Jsem maminka na plný úvazek, říká 15 let po Miss Hana Věrná Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Místo modelingu reklamka. Jsem maminka na plný úvazek, říká 15 let po Miss Hana Věrná

Jak vzpomíná po dlouhých patnácti letech Hana Věrná na dobu, kdy se stala 2. Vicemiss ČR v roce 2009? Co jí nejvíce pomohlo? Je dvojnásobnou maminkou. Co říká o mateřství? Jakým způsobem vede své děti do života?

video: rena, iDNES.tv