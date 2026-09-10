Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Moc české hudby neposlouchám. Kamarád mi vyčítal popové věci, přiznává Ewa Farna

Společnost
Moc české hudby neposlouchám. Kamarád mi vyčítal popové věci, přiznává Ewa Farna. Jak složité bylo pro Ewu skloubit porotcování v Superstar s mateřstvím a svým zpíváním a koncertováním? Odpočine si doma od muziky, nebo po ní děti chtějí její písničky a na opakování?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:09

Hradec Králové - Viktoria Plzeň 0:0, červená karta Vavra
Sport
10. 9. 2026 1:50
01:08

Jablonec - Baník Ostrava 3:0, VAR opravil své rozhodnutí při třetím gólu Jablonce
Sport
10. 9. 2026 1:42
02:23

Jablonec - Baník Ostrava 3:0, červená karta Chaluše
Sport
10. 9. 2026 1:38
01:43

Jablonec - Baník Ostrava 3:0, faul před gólem Nováka
Sport
10. 9. 2026 1:32
00:41

Plnější a šťavnatější rty za pár minut? Stačí tři jednoduché kroky
Lifestyle
10. 9. 2026 0:06
01:15

Historické Alfy Romeo dorazily do Prahy
Technika
10. 9. 2026 0:06
03:20

Moc české hudby neposlouchám. Kamarád mi vyčítal popové věci, přiznává Ewa Farna
Společnost
10. 9. 2026 0:06
00:44

Apple AirPods 5
Technika
9. 9. 2026 22:18
01:36

Hodinky Watch 12
Technika
9. 9. 2026 22:18
02:52

iPhone 18 Pro/Pro Max
Technika
9. 9. 2026 22:18
03:01

Apple představuje iPhone Duo
Zahraniční
9. 9. 2026 22:14
02:30

SESTŘIH: Hradec Králové - Viktoria Plzeň 0:0
Sport
9. 9. 2026 21:50
03:21

SESTŘIH: Jablonec - Baník Ostrava 3:0
Sport
9. 9. 2026 19:42
00:46

Hromadná bitka v centru Prahy. Létaly pěsti i násada od krumpáče
Krimi
9. 9. 2026 18:26
01:08

Naposledy v brněnské slévárně Heunisch, brzy ji čeká demolice
Domácí
9. 9. 2026 17:14
02:01:34

Předvolební debata kandidátů na primátora
Domácí
9. 9. 2026 16:52
02:03:21

Největší problém Česka je dostupnost bydlení, zaznělo na stavebním summitu
Domácí
9. 9. 2026 16:42
00:38

Dolské hasičky odhodily uniformy. Nafotily odvážný kalendář
Domácí
9. 9. 2026 15:50
00:59

Lambora, Křenková a Germáni natáčeli v lomech u Lipnice
Domácí
9. 9. 2026 15:28
00:39

Muž útočil boxerem v baru v České Lípě
Krimi
9. 9. 2026 15:26

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×