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Móda z gala: Okouzlující Taylor Swift i usedlá Pamela. Nechyběl korzet s bradavkami

Společnost
Známé tváře dorazily v Los Angeles na akci Academy Museum Gala. Jejím cílem je vybrat peníze na výstavy a programy muzea pro veřejnost. Většina dam letos vsadila na eleganci. Hlavním motivem byl starý Hollywood a většina hvězd se snažila tento styl dodržet. Zpátky se držela i Kim Kardashianová, Pamela Andersonová to se zdrženlivostí možná až přehnala. Opět byl k vidění i umělý korzet s bradavkami, jaký v poslední době vynesly Zendaya, Lisa Rinna nebo Simona Krainová.
video: Reuters
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