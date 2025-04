VIDEO: Už tomu vůbec nerozumím, říká Anna Geislerová o módním stylu dcery Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už tomu vůbec nerozumím, říká Anna Geislerová o módním stylu dcery

Herečka Anna Geislerová na event magazínu Harper’s Bazaar a prozradila, co ji z aktuálního Art issude dojímá a zároveň dělá hrdou. Jakou módu sama vyznává a co najdeme v jejím šatníku? Co říká o stylu své osmnáctileté dcery Stelly?

video: rena, iDNES.tv