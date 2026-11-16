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Móda z čestných Oscarů: Sexy rudá Theronová i plný dekolt Zendayi

Společnost
Na slavnostní galavečer Governors Awards v Los Angeles, kde se udílí čestné Oscary za celoživotní dílo a mimořádný přínos kinematografii, dorazila spousta známých tváří. Jelikož jde o první velkou událost předcházející hlavnímu březnovému ceremoniálu, dámy i pánové se na modrém koberci zaujmout svými outfity. Podívejte se, kdo se a v čem na akci ukázal.
video: Reuters
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