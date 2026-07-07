Móda z premiéry Odyssey. Zendaya ukázala siluetu, Hathawayová bříško
7. 7. 2026 13:46 Společnost
Herečka Zendaya (29) na sebe strhla pozornost během londýnské premiéry filmu Odyssea. Vystřídala dvě róby a obě odkazovaly k její postavě ve filmu – bohyni Athéně. Těhotná Anne Hathawayová vsadila na romantiku, Lupita Nyong’o zase na stříbrné šaty, která ze strany odhalovaly nahou siluetu.
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Móda z premiéry Odyssey. Zendaya ukázala siluetu, Hathawayová bříško
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