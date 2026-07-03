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Móda z Varů: Celebrity na červeném koberci vsadily na eleganci i odvážné modely

Společnost
Červený koberec filmového festivalu ve Varech opět patřil i výrazné módě. Celebrity dorazily v elegantních róbách i odvážnějších modelech, které přitáhly pozornost fotografů i fanoušků. Podívejte se na výběr nejzajímavějších outfitů.
video: iDNES.tv
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