Móda z CMA Awards: Velká večerní, sexy šaty i outfity jako od táborového ohně
20. 11. 2026 9:16 Společnost
Velká večerní, sexy šaty, modely typu „odskočila jsem si právě od plotny“ i outfity jako od táborového ohně. Tak to vypadalo na udílení ocenění Country Music Association Awards. Nechyběly ani kovbojské klobouky, či móda inspirovaná country stylem. Podívejte se, jak vypadali na červeném koberci umělci, kteří dorazili do Nashvillu.
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Móda z CMA Awards: Velká večerní, sexy šaty i outfity jako od táborového ohně
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