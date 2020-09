VIDEO: Model David Trulík: Nové tváře mohou v modelingu natrefit na zlé lidi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Model David Trulík: Nové tváře mohou v modelingu natrefit na zlé lidi

Model David Trulík je nominovaný na prestižní ocenění Esquire Man 2020. Co na to říká? Musí velmi striktně udržovat svou postavu? Co dokáže vypovědět o stinných stránkách modelingu? A jak takový model tráví svůj volný čas?

video: rena, iDNES.tv