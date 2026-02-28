Modeling mě naučil všemu dříve než Survivor, říká Denisa Dvořáková
28. 2. 2026
Topmodelka Denisa Dvořáková se účastnila kosmetické akce, kde se svěřila jak náročná byla účast v reality show Survivor. Jak ji podporuje s veškerými nápady její přítel a jaké změny ji čekají v její modelingové kariéře se dozvíte v rozhovoru pro iDNES.cz.
03:24
Společnost28. 2. 2026 0:06
