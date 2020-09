VIDEO: Modeling v 90. letech zažíval zlatou éru, říká Saša Jány Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ředitel modelingové agentury a soutěže Elite Model Look Saša Jány se ve světě módy pohybuje již třicet let. Jak vzpomíná na první ročník soutěže? Snaží se vybírat do světa konkurenceschopná děvčata? A jakou vzpomínku má na Jeana Paula Gaultiera?

video: rena, iDNES.tv