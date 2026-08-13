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Modelka Aneta Vignerová předvedla svou sbírku plavek

Společnost
Modelka Aneta Vignerová (38) předvedla na Instagramu svou sbírku bikin, kterou si postupně pořizovala od začátku roku. Manželka Petra Kolečka fanouškům zapózovala hned v osmi různých dvoudílných modelech.
video: Instagram/@anetavignerova
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