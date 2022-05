VIDEO: Modelka Cara Delevingne přišla na Met gala polonahá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Milovníci módy a extravagance si v New Yorku přišli na své. Po vynucené přestávce se v Metropolitním muzeu opět konal večírek Met Gala, na kterém se celebrity předvádějí v nejrůznějších outfitech na dané téma. Letos to byl Pozlacený věk (Gilded Age), tedy období konce 19. století, kdy se vytvářel moderní New York. Modelka Cara Delevingne pozlatila své tělo a přišla pouze v kalhotovém kostýmu.

video: Reuters