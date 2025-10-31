Modelka chce ukázat světu, že plus size je sexy. Nosí upnuté oblečení

Společnost
Třiatřicetiletá influencerka Julia Sena váží bez mála sto padesát kilogramů. Ačkoli si je vědoma, že už se řadí mezi obézní, stále propaguje kila navíc a říká, že být boubelka je správné. „Nosím sexy věci, aby všem došlo, že i plus size je sexy,“ uvedla. Lidé s jejím názorem ovšem příliš nesouhlasí.
video: ig / @jewlieahofficial
