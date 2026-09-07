Modelka Jana Kolářová čeká dítě. Šéf Slavie Tvrdík bude dvojnásobným dědečkem
7. 9. 2026 12:14 Společnost
Rodina šéfa fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka se opět rozroste. Jeho dcera, modelka Jana Kolářová, čeká se svým manželem, slávistickým brankářem Ondřejem Kolářem, druhé dítě. Radostnou novinku pár oznámil na sociálních sítích. Budoucí rodiče zároveň prozradili, že jejich tříletý syn Sebastian se může těšit na bratříčka.
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Modelka Jana Kolářová čeká dítě. Šéf Slavie Tvrdík bude dvojnásobným dědečkem
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