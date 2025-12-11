Modelka Jenny McCarthyová výrazně zhubla a pochlubila se vyrýsovanou figurou

Americká herečka a modelka Jenny McCarthyová v posledním roce výrazně zhubla a nyní se pochlubila vyrýsovanou figurou. Rodačka z Illinois prozradila, že za úbytkem váhy jsou zdravotní potíže související se zuby. Během jediného roku musela kvůli infekci podstoupit devět operací čelisti a jíst jen kašovitou stravu.
video: ig / @jennymccarthy
