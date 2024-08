VIDEO: Modelka Natálie Kočendová navrhla kolekci plavek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Úspěšná modelka a influencerka Natálie Kočendová navrhla svoji kolekci plavek a předvedla ji rovnou na svém dokonalém těle. Natálie se dostala do povědomí veřejnosti nejen díky vítězství na světové soutěži Top Model of the World, ale také svojí účastí v reality show Love Island.

video: Instagram/@natalie_kocendova