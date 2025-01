VIDEO: Moderace Survivora? Vypadá to jako fantastická dovolená, ale není tomu tak, říká Ondřej Novotný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Moderace Survivora? Vypadá to jako fantastická dovolená, ale není tomu tak, říká Ondřej Novotný

Drsná reality show Survivor se dočká další české série. Co o tomto projektu říká moderátor Ondřej Novotný? Momentálně se těší z nového přírůstku do rodiny. Bere si svou smečku včetně krásné partnerky Renaty Langmannové s sebou do exotiky? Je pravdou, že hodně u soutěžících Survivoru dělá nastavení mysli? Dovede odhadnout favorita ještě daleko před branami finále?

video: rena, iDNES.tv